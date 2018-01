LIBRERIA KOOB | Roma

SABATO 3 FEBBRAIO | ore 18:30

Beatles in LOVE



Tutto l’amore dei Beatles nell’ultimo libro di Michelangelo Iossa



L’Amore attraverso gli occhi dei Beatles, con le loro intramontabili canzoni narrate e cantate da Michelangelo Iossa.

"La Terra è un pianeta ricoperto per tre quarti dalle acque dei mari e per un quarto dai dischi dei Beatles! Quella dei Beatles è un’autentica storia d’Amore con il mondo intero": tutto l’Amore dei Beatles è il protagonista dell’ultimo libro di Michelangelo Iossa: “Love. Le canzoni d’amore dei Beatles” (Graus Editore).



Febbraio è il mese dell’amore e per celebrarlo la Libreria Koob [Piazza Gentile da Fabriano, 16 | Roma] SABATO 3 FEBBRAIO 2018 [ore 18.30] ospiterà un live-set di Michelangelo Iossa.

Un piacevole pomeriggio all’insegna della musica, delle parole delle canzoni più belle del repertorio dei Fab Four, di aneddoti e curiosità di una fetta di musica immortale che ha accompagnato e accompagnerà le emozioni di generazioni.





IL LIBRO



Con LOVE – Le canzoni d’Amore dei Beatles, Michelangelo Iossa presenta un saggio critico sui Beatles e sulla loro discografia in tema amoroso. Lo studio parte dal singolo d’esordio Love Me Do del 1962 fino ad arrivare al colossale collage sonoro Love degli anni Duemila. L’analisi di Iossa è una ricerca continua dell’amore nelle canzoni dei Beatles, un tema che è stato trattato in profondità dai Fab Four ed è stato presentato nelle canzoni con disinvoltura e intelligenza. Iossa punta la propria attenzione sui testi della loro discografia, quelli che sono entrati nei cuori, nelle sensibilità e nelle menti di milioni di ascoltatori e che sono stati capaci di superare barriere sociali, linguistiche, culturali e geografiche. Il volume si presenta come un brillante studio critico del gruppo musicale più importante della storia della musica sull’amore.





L’AUTORE



Michelangelo Iossa [L’Aquila, 1974] è uno dei maggiori studiosi italiani del fenomeno-Beatles. Giornalista, scrittore e ricercatore universitario, collabora sin dagli anni '90 con alcune delle più prestigiose testate musicali italiane, con numerose trasmissioni radiofoniche e televisive ed è co-direttore della mostra internazionale ROCK!, che si tiene dal 2010 negli spazi del PAN - Palazzo delle Arti di Napoli.

Tra il 2003 e il 2011 ha firmato alcuni fortunati libri: The Beatles (2003), Le Canzoni dei Beatles (2004), Gli Ultimi Giorni di Lennon (2005), Le Canzoni di George Harrison (2006) e Paul McCartney a Napoli (2011).





LIBRERIA KOOB

Piazza Gentile da Fabriano, 16 | Roma

INFO E PRENOTAZIONI: info@koob.it | tel. 392.9594903



