Gli artigli dell'aquila nera

Trama: La storia è ambientata a Manhattan, nell'anno 2012. Il protagonista, Allan Crawford, è un abile Tenente della polizia di New York. Dopo aver ricevuto una strana lettera, inizia un filone di indagini all'insaputa del suo Distretto. Ad aiutarlo c'è il suo partner e miglior amico, Agente Brian Williams. I due si trovano presto ad affrontare la più grossa congiura mai posta in essere ai danni del popolo americano e non solo: iniziata con gli attentati dell'11 settembre 2001. Il Tenente Crowford vive in costante lotta con i fantasmi del passato; quel tragico giorno, l'11 settembre, lui era uno svogliato Agente alle prime armi, un novellino. Il suo mentore e partner era l'Agente Tomas Miller, tragicamente deceduto nel crollo della torre 2 del WTC, nel tentativo di portare soccorso. Lo scenario cambia quando Allan e Brian incontrano un gruppo chiamato "Serpente", che dopo aver salvato loro la vita fa' delle incredibili rivelazioni, tra le quali, il motivo scatenante della congiura, ordita da un'organizzazione spietata chiamata "Aquila Nera": il recupero di un antico reperto al museo di Baghdad (che racchiude un grande potere tecnologico). È dopo questa rivelazione che il protagonista si imbatte in un italiano, studioso di lingue antiche: Marco Briano. Da quel momento la storia assume caratteri terrificanti, dopo aver compreso dettagli scottanti e inimmaginabili riguardanti il reperto tanto cercato. Il protagonista, il suo amico Brian e lo studioso, si uniscono al gruppo dei "Serpenti" e cominciano una strenua lotta contro l'"Aquila Nera". Dopo scontri, scampati attentati e blitz, i "Serpenti" riescono a recuperare il fondamentale reperto, sottraendolo dalle grinfie dell'"Aquila Nera". Nel frattempo, quest'ultima prepara un gigantesco attentato, peggiore dell'11 settembre, nella capitale Washington...