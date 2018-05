Sempre attenta ai progetti letterari di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico e di interesse storico-culturale ChiPiùNeArtEdizioni presenta Torre del Fiscale. Guida del Parco scritta da Gloria Mazzamati, sabato 2 giugno 2018, alle ore 19, nell’ambito della Festa della Grande Bellezza, promossa dall’Associazione Onlus del Torre del Fiscale.

Tra natura, storia e musica, seguendo l’itinerario proposto dalla guida della Mazzamanti, scopriremo il parco di Torre del Fiscale e i suoi monumenti: un territorio ricco di resti storici, sepolcri, acquedotti e ville romane di epoca imperiale.

La guida, interamente a colori, è corredata di mappe, fotografie, disegni e riproduzioni di dipinti che rappresentano il Parco, ben undici ettari di straordinaria campagna romana immersa nel più ampio Parco dell’Appia Antica. Articolando la guida in diversi itinerari, l’autrice analizza i percorsi dal punto di vista storico, architettonico e naturalistico, con preziosi approfondimenti di natura antropologica, sulla storia del luogo e degli abitanti e di natura culturale sugli artisti che nelle varie epoche hanno tratto ispirazione da questi luoghi, senza trascurare la gustosa tradizione gastronomica con ricette a base dei prodotti del Parco.

Una guida a trecentosessanta gradi che dimostra, con passione e competenza, come riqualificazione del territorio, cultura, socialità ed economia sostenibile possano costituire una strada percorribile per ripensare la città.

Gloria Mazzamati

Nasce a Roma nel 1960 in un quartiere popolare di periferia al quale dedicherà molto del suo impegno politico e sociale. Studia musica e composizione alla Saint Louis Jazz School; dal '90 al '95 si esibisce come cantante con il gruppo "Zephir" nei migliori locali jazz del panorama romano. Fa le sue più importanti esperienze lavorative nel campo dell'editoria come consulente presso "l'Agenzia di stampa AREA" e per la Libreria Internazionale de "Il Manifesto" Appassionata di urbanistica e architettura, concentra le sue energie in un progetto di riqualificazione per il suo territorio di origine che nell'arco di venti anni verrà "rigenerato", mettendo in luce le enormi ricchezze storico-monumentali del Parco di Torre del Fiscale. Premiato a livello nazionale ed internazionale per la valenza che il paesaggio e lo spazio pubblico occupano nella vita quotidiana degli abitanti della città eterna, il progetto "Verde Dinamico" da lei elaborato porta alla realizzazione concreta del principio di sussidiarietà che vede una Cittadinanza Attiva protagonista nella gestione di questo Bene Pubbico. Fonda l'Associazione La Torre del Fiscale e poi la Cooperativa Demetra le quali, attraverso un bando pubblico, ancora oggi si occupano della gestione dell'omonimo Parco. Scrive diversi racconti inediti sulla condizione delle periferie e soprattutto sulle ricchezze culturali e sociali che queste nascondono, offrendo degli stimoli affinché vengano scoperte e messe in evidenza come valori. Questa guida rappresenta una sintesi delle sue conoscenze sul territorio di Torre del Fiscale e tenta, nello stile dell'autrice, "di raccontare oltre che i luoghi, anche le persone" che lo abitano.

Programma completo dell’evento

Ore 19 Presentazione itinerante di Torre del Fiscale. Guida del parco di Gloria Mazzamati

ore 19,30 Visita guidata al tramonto (seguendo la guida) passeggiata alla scoperta degli Acquedotti della “Grande Bellezza” e ai più importanti monumenti dell'area di Torre del Fiscale

Partenza dal Punto Info Casale Museo Via dell'Acquedotto Felice 120

Contributo di 5 euro per l'aperitivo + carta amici del Parco

ore 20,30 Cena a base di piatti e ricette con le erbe del Parco al Casale del Fiscale.

Prenotazione obbligatoria e info 333.6891754 –328.1623639

sconto del 10% con carta Amici del Parco

ore 22,30 Concerto con musica dal vivo – ingresso gratuito

Parco di Torre del Fiscale - via dell'Acquedotto Felice, 120



ChiPiùNe Art Edizioni di Adele Costanzo e Paolo Zarrilli

www.chipiuneartedizioni.eu

Ufficio stampa Chi Più Ne Art

Angela Telesca email: ufficiostampa@chipiuneart.it