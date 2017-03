Presentazione "In quel preciso istante" presso la gelateria Fassi

La stagione letteraria della Sala Giuseppina entra nel vivo. Venerdì 31 marzo, alle ore 18:30, il Palazzo del Freddo ha il piacere di ospitare la presentazione del photo book di Guillermo Luna "In quel preciso istante, retroscena di un reportage in Kenya", Edizioni Il Galeone. "Nel libro, Luna sviluppa il reportage realizzato durante la missione del CTF attraverso il suo racconto in prima persona,le informazioni sulla tecnica di scatto e tramite l'uso di alcune tecnologie. Il libro è corredato da numerosi filmati extra che, tramite un codice QR abbinato ad alcune immagini, rimandano il lettore al momento, quel preciso istante, in cui il dito del fotografo ha scattato. Allo stesso tempo, l'uso della tecnologia della Realtà Aumentata consente alle fotografie di prendere vita, catapultando così chi le osserva all'interno della vita del Wajir. Un reportage che diviene dunque un viaggio multimediale e che offre una scelta innovativa e democratica, poiché permette al lettore di ampliare e superare la scelta, il punto di vista, l'interpretazione del fotografo, stimolando attivamente partecipazione e immedesimazione nella storia descritta". Non potete mancare. Ingresso libero! Via Principe Eugenio 65-67.