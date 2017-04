Presentazione "I Racconti dell'Inquilino" di Andrea Frattali mercoledì 26 aprile a LaRocca Fortezza Culturale E' inutile cercare di sopprimerlo. O di cacciarlo via. L'Inquilino fa parte di te. E' giunto il momento di ascoltarlo. I RACCONTI DELL'INQUILINO - Il sorprendete esordio letterario di Andrea Frattali. Tredici racconti grotteschi e surreali, dettati da quella vocina che abita nella nostra testa e sussurra in continuazione pensieri tenebrosi, pericolosi, a volte deliranti. TITOLO: I racconti dell'Inquilino AUTORE: Andrea Frattali CASA EDITRICE: Letteratura Alternativa ANNO DI EDIZIONE: 2017 Molti lo hanno chiamato "Il lato oscuro". Andrea lo chiama "L'Inquilino"; quella parte di noi impulsiva, guidata dal puro desiderio, dall'irrazionalità. Quel momento in cui vorremmo fare qualcosa di vergognoso, di scabroso o di spaventoso. Qualcosa che le regole sociali bandiscono categoricamente. Andrea ha sempre vissuto in conflitto con il suo Inquilino. Finché un giorno non ha deciso di ascoltarlo e di riportare per iscritto tutti i suoi inquietanti pensieri. In questa raccolta, vengono narrate vicende di persone inghiottite dall'oscurità, che affrontano orrori più grandi di loro, costrette a fuggire dalla loro follia come topi da laboratorio. Attraverso questi racconti, l'autore ci rivela tracce di quell'oscurità che è parte essenziale dell'essere umano, deformando ogni logica e stravolgendo qualsiasi raziocinio. Un'opera surreale e convulsa, a tratti delirante ma, decisamente, sorprendente. Perché ognuno di noi ha il suo Inquilino, con le sue storie da raccontare. BIOGRAFIA DELL'AUTORE: Andrea Frattali nasce a Roma il 28/06/1987. Artista eclettico, nevrotico e bipolare. Passa l'adolescenza tra le arti performative. Conosce la musica grazie al suo intramontabile amico di infanzia. Studia chitarra per cinque anni in una scuola di musica, per poi proseguire da autodidatta. Nel frattempo, comincia a scrivere. Dalla sua mente escono fuori varie canzoni ed alcuni racconti dell'orrore. Suona per due anni in un gruppo soul e fonda un duo acustico di musica nera e country. Parallelamente, scrive altre canzoni e altri racconti. Memore delle recite natalizie che faceva da bambino, si butta anche nello spettacolo. Si esibisce come cabarettista ed entra in una compagnia teatrale specializzata in spettacoli interattivi a tema poliziesco. Prova l'esperienza del musicista di strada e, successivamente, frequenta una scuola di improvvisazione teatrale. Nel 2016, l'incontro con lo scrittore Pablo T. La svolta. Da quell'incontro, Andrea individua finalmente il filo conduttore di tutte le arti in cui si cimenta: la voglia di raccontare storie. E così, ripesca i racconti del surreale scritti in passato e dona loro nuova linfa vitale, creando la sua prima opera letteraria: "I Racconti dell'Inquilino". LaRocca Fortezza Culturale Via Carlo Della Rocca 6E info e prenotazioni 349 4356219/ 329 80 27943 laroccafortezzaculturale@gmail.com