“I ditteri” di Marco Visentin

L’incontro presso il bookshop Equilibri a Roma. Con un’anticipazione virtuale in Rete nel gruppo Facebook “Leggere distopico”



Prima presentazione in libreria del romanzo di Marco Visentin “I ditteri” (Licosia editore), martedì 17 ottobre alle ore 18,30 presso il bookshop Equilibri di piazza Medaglie d'Oro 36/b, a Roma.



Il libro, che ha per titolo il nome scientifico dell’ordine di insetti cui appartengono le mosche e le zanzare, racconta la storia di una studiosa che svolge indagini su alcune caratteristiche di questi minuscoli animali che potrebbe risultare proficuo trasferire agli esseri umani.



L’ambientazione del romanzo è quella di un futuro non troppo lontano, in cui il potere reale è detenuto da pochi grandi gruppi finanziari, che controllano i pacchetti azionari delle aziende, i debiti pubblici degli stati sovrani, l’innovazione tecnologica, i sentimenti delle masse popolari, e all’occorrenza si servono di polizie private per garantire il perpetrarsi della loro prosperità.



Benché sia uscito da solo poche settimane, il romanzo raccoglie critiche molto favorevoli (1), e i media trattano ampiamente del libro.



La presentazione del 17 ottobre avrà un’anteprima virtuale sabato 14 ottobre dalle ore 8,30 alla mezzanotte in cui l’autore interagirà e risponderà alle domande degli iscritti al gruppo Facebook Leggere distopico, prevalentemente composto da chi ama racconti che si svolgono in società altamente indesiderabili o spaventose.



“La libreria è la casa naturale dei volumi prima che vengano letti e sfogliati – spiega Marco Visentin –. Per questo, sono contento di presentare il romanzo tra l’altro in uno spazio aperto recentissimamente e con tanto entusiasmo. L’interesse crescente delle librerie per un romanzo come il mio pubblicato da una piccola casa editrice dimostra che, se viene riconosciuta la qualità di un testo come sta avvenendo, i punti vendita fisici ci credono e non esitano a metterlo tra i loro scaffali”.