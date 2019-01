Sbirri, maledetti eroi: presentazione alla Camera

Dalla lotta al terrorismo internazionale alla criminalità quotidiana: venerdì 1 febbraio a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la casa editrice Paesi Edizioni presenta alle 18:30 “Sbirri, maledetti eroi”, il libro di Stefano Piazza e Federica Bosco dedicato al tema della sicurezza e al coraggio delle forze dell’ordine.



Insieme agli autori, presenti anche il Segretario Commissione Parlamentare Antimafia Gianni Tonelli e il Segretario Provinciale SAP Trieste Lorenzo Tamaro che daranno il proprio contributo all’incontro moderato da Luciano Tirinnanzi, fondatore con Rocco Bellantone di Paesi Edizioni, di cui sono rispettivamente CEO/Direttore editoriale e Condirettore editoriale.



Prevista anche la partecipazione (non confermata) del Ministro degli Interni e Vicepremier italiano Matteo Salvini, che ha firmato la prefazione del libro: «storie di ordinario eroismo, messa a fuoco di contesti nazionali e internazionali, spunti di riflessione sul futuro Il libro che state per leggere - scrive Matteo Salvini - riesce a coniugare tutti questi aspetti, senza mai perdere di vista il filo che lega ogni pagina alla successiva: la profonda gratitudine che ci unisce ai nostri angeli custodi». Il volume è impreziosito anche dai contributi del direttore di Libero Quotidiano Vittorio Feltri che ha scritto la postfazione.



“Sbirri, maledetti eroi” racconta le storie di chi rischia la propria vita ogni giorno per proteggere e garantire la sicurezza, nazionale e internazionale, un viaggio che attraversa l’Italia e raggiunge Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Svezia, Slovenia e numerose altre nazioni.



Ingresso solo su registrazione



VENERDÌ 1 FEBBRAIO, ORE 18:30

CAMERA DEI DEPUTATI - SALA STAMPA

VIA DELLA MISSIONE, 4 - ROMA

Dress code: business formal