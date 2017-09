Presentazione di Matrimonio Siriano

Sabato 30 settembre il cantautore romano Marco Rò e la giornalista di RaiNews24 Laura Tangherlini presenteranno “Matrimonio Siriano” un diario di viaggio del loro matrimonio in una raccolta di voci e testimonianze dei tanti profughi incontrati nei campi in Turchia e in Libano dai due neosposi.



Matrimonio siriano è una nuova finestra di verità aperta su un mondo, quello della guerra in Siria e delle milioni di persone che ne pagano le conseguenze sulla loro pelle, che i nostri media ci fanno ignorare e vuole, con la donazione dei diritti d’autore derivanti dalle vendite del libro, aiutare attraverso i progetti di Terre des Hommes i bambini siriani che hanno bisogno di sostegno.



Progetto parallelo al libro della giornalista di RaiNews24 è “A un passo da qui”, nuovo album del cantautore romano Marco Rò, uscito il 20 settembre, che si propone di ripercorrere musicalmente le tappe del suo viaggio, dall’Italia alla Gran Bretagna, dalla Russia alla Siria.

“Dune”, primo singolo estratto dall’album, una ballad dal sapore mediorientale scritta e cantata insieme a Laura Tangherlini, è la colonna sonora del documentario contenuto all’interno del cofanetto Matrimonio Siriano (libro+dvd).



Con il patrocinio di Terre des Hommes e Metapolis