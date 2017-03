Incontri d'Autore in Biblioteca: presentazione di Alessandra Avanzi

L'Associazione Nuova California 2004 nell'ambito del progetto "Incontri d'autore in Biblioteca" vi invita venerdì 17 marzo, alle ore 17:00, presso la Biblioteca di Tor San Lorenzo all'incontro con Alessandra Avanzi, autrice nonché psicologa, psicoterapeuta e formatrice, che ci presenterà due libri della collana "Con-Tatto", casa editrice Fabbrica Dei Segni: "Appiccichino", un piccolo bimbo sempre attaccato alla sua mamma Colla, e "Lara, Mara e Sara", tre gemelline che portano scompiglio nella famiglia reale. La collana "Con-Tatto" affronta i temi del legame tra genitori e bambini, anche nelle situazioni complesse. Con toni leggeri, a tratti ironici, le storie vanno dritte al cuore dei lettori, restando dalla parte dei protagonisti, e li portano verso un equilibrio più sostenibile. Il primo volume, "Appicchino" - La conquista dell'autonomia, ci porta a conoscere la storia bizzarra di Appiccichino, un bimbo di sette anni e mezzo, che non si è mai separato dalla sua mamma Colla. Come riuscirà a scendere dalla sua schiena e fare la vita di tutti i bambini? Il secondo volume, "Lara, Mara e Sara", ci parla invece dello scompiglio che arriva nella famiglia Reale con la nascita di tre gemelline, e della capacità di chiedere aiuto anche da parte di un Re e di una Regina. La complessità del diventare genitori oggi riguarda chi si confronta per la prima volta con un figlio, come anche chi si trova con due o addirittura tre o più bambini nello stesso tempo, siano gemelli o semplicemente fratelli. Alla presentazione seguirà un divertente laboratorio per bambini, invece i genitori avranno l'opportunità di confrontarsi con l'autrice sulle tematiche affrontate. Dove: Biblioteca di Tor San Lorenzo Via delle Meduse 3 Quando : Venerdì 17 Marzo ore 17:00 Informazioni: 391/4207441