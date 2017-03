Presentazione della collana Teatro e dei suoi ultimi due titoli

La giovane casa editrice Nowhere Books presenta per la prima volta al pubblico romano la collana «Teatro» con i primi titoli del 2017 di due giovani autori pugliesi. Canned Macbeth / Letizia Amoreo «Odiati dal popolo e innominabili, marito e moglie, uomo e donna, vagano nel buio in cerca d'amore, di quiete. Ogni tanto si scontrano, a volte si cercano senza trovarsi. Ma un lieve bagliore, piano piano, promette speranza: è la luce della guerra». L'opera sarà rappresentata a Roma al DOIT festival il 28/29 marzo 2017. Recitare è una stronzata / Christian di Furia «Un piccolo passo appena divide la platea dal palcoscenico. E non è la dizione o l'uso del diaframma, non è il movimento scenico o il costume; è il coraggio a spingere il piede più avanti». Il libro segue, tematicamente, le lezioni di recitazione di Roberto Galano - fondatore del Laboratorio Sperimentale Indipendente - alle prese con una sua classe di allievi.