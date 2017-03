Presentazione del saggio "Umberto Eco e il Pci" di Claudio e Giandomenico Crapis

Oggi 3 marzo alle ore 19.30 alla Libreria Assaggi di via degli Etruschi a Roma, Claudio e Giandomenico Crapis presentano il loro libro Umberto Eco e il Pci. Intervengono Vincenzo Vita, politico e giornalista Furio Colombo, giornalista Alberto Abruzzese, sociologo, scrittore e saggista italiano. SARANNO PRESENTI GLI AUTORI IL LIBRO: Il 5 e il 12 ottobre 1963, in un momento in cui emergevano tumultuosamente fermenti nuovi nel campo della società e della cultura, il settimanale del Pci «Rinascita» pubblicava un lungo articolo di Umberto Eco «sui problemi della cultura di opposizione». Ne scaturì una vivace discussione che si protrasse per mesi, nella quale intervennero intellettuali ed esponenti del Partito. Il saggio di Eco gettava un sasso nello stagno delle strategie estetiche marxiste: la precoce notorietà del giovane intellettuale, la novità dell'impostazione, la vastità dei riferimenti, l'introduzione di temi inediti, e la capacità di tenere insieme "alto" e "basso", nonché di spaziare in campi tra loro molto diversi - dalla musica di Celentano all'antropologia di Lévi-Strauss - ne facevano immediatamente una provocazione feconda per la cultura di sinistra.