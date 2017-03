Presentazione del libro: Notti in bianco, baci a colazione

La Maisonnette in collaborazione con la Libreria Nuova Europa è lieta di invitarvi alla presentazione del libro di Matteo Bussola: "Notti in bianco, baci a colazione" Einaudi Edizioni "… a me quello che piace di più al mondo è accompagnarla all'asilo in auto e vederla saltare dietro quella finestra e ridermi con quei dentini piccoli, come se quell'immagine fosse davvero l'unica cosa in grado di salvarmi dal diventare un adulto triste e senza speranza." Il libro di Matteo Bussola, come ha scritto Miche le Serra su Repubblica, è un diario scritto bene, con schiettezza seducente, con stupore costante, ma anche con la malizia del narratore naturale; un diario così emotivo, gentile, di basso volume e di tono intenso che vi sorprenderà. INTERVENGONO: Matteo Bussola, disegnatore e scrittore Piero Vereni, docente di Antropologia culturale-Università di Tor Vergata