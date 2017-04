Nel loto del cuore: presentazione libro

In collaborazione con la libreria Europa-Mondadori presentazione e incontro con l'Autrice: Shubhraji. Shubhraji, è un'insegnante indiana di Vedanta nota a livello internazionale che ha iniziato il suo viaggio spirituale a quattordici anni come discepola di sua santità Swami Chinmayananda. Ispirata dall'antica filosofia non duale della Bhagavad Gita e delle Upanishad, viaggia in tutto il mondo conducendo programmi e tenendo conferenze davanti a uditori orientali e occidentali. Accessibile e pratica, quest'opera spiega come connetterci più profondamente con le persone che amiamo, la famiglia, gli amici e i colleghi. Inoltre, rivela come neutralizzare gli effetti dei passati condizionamenti, arrivando a sperimentare una gioia costante. Apprenderemo così di essere già completi, in quanto il tesoro dell'amore che cerchiamo è sempre con noi, nel nostro cuore.