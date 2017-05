Martedì 30 maggio, alle ore 18,30, presso la Libreria Pagina 2 di Roma, Via Cairoli 63, si terrà la presentazione del libro "Le avventure di un ragazzo brutto", (Orientalia Editrice, 2016). Saranno presenti il traduttore e curatore del libro, Prof. Giovanni Vitiello, ordinario di lingua e letteratura cinese presso l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, e l'attore di cinema e teatro Carlo Greco, che offrirà al pubblico delle letture di alcuni brani. "Le avventure di un ragazzo brutto" presenta per la prima volta in traduzione un raro racconto (omo)erotico cinese pubblicato intorno al 1630. Il racconto è rappresentativo della narrativa pornografica cinese e si distingue per la sua originalità, sia in termini di rappresentazione erotica, sia per la sua lingua al tempo stesso squisitamente letteraria e schiettamente volgare. Dove: Libreria Pagina 2, via Cairoli, 63 Roma (Zona Piazza Vittorio Emanuele II, metro Vittorio) Quando: martedì 30 maggio, ore 18 https://www.facebook.com/events/1460459660683843/ Per maggiori info: Orientalia Editrice tel 064464956 info@orientalia-editrice.com www.orientalia-editrice.com https://www.facebook.com/Orientalia-Editrice-1774108806248880/