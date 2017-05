"La psicologia del Rock" di Andrea Montesano

Perché la trasgressione in adolescenza coincide con l'ascolto di musica rock? Per quale motivo una canzone riesce a farci vivere emozioni forti? Che rapporto c'è tra psicologia e rock e cosa accade quando il mondo della musica incontra quello dell'adolescenza? Ecco alcune domande a cui si cercherà di rispondere in quest'occasione. -CHI SONO I RELATORI CHE INTERVERRANNO? Anna Oliverio Ferraris (psicoterapeuta e docente di Psicologia dello Sviluppo presso l'università "La Sapienza") Ezio Guaitamacchi Due (critico musicale e docente presso il Centro Professione Musica di Milano) Jacopo Ratini (cantautore, psicologo, scrittore e docente di Songwriting presso l'Accademia Spettacolo Italia) Modera Vittorio Sammarco (giornalista e docente di comunicazione presso la Pontificia Università Salesiana). -A CHI È RIVOLTO IL LIBRO Uno strumento pensato per supportare psicologi, educatori, counselor che lavorano quotidianamente a stretto contatto con ragazzi e ragazze ma anche rivolto a genitori e figli che vogliono conoscere e conoscersi meglio attraverso i testi dei grandi miti del rock. Utile a chi vuole capire il perchè in adolescenza si ascoltava un certo tipo di musica . -PARLA L'AUTORE "L'idea di partenza è stata quella di integrare il mondo della #psicologia a quello della #musica ascoltata, prodotta e vissuta dai giovani. La musica per loro è recipiente di sentimenti ed emozioni, forma di espressione e quindi linguaggio attraverso il quale comunicare e comunicarsi; è spazio in cui ogni ragazzo custodisce rapporti e storie di vita, che vive sia nel proprio quotidiano sia nelle relazioni interpersonali" Libro disponibile in libreria e su ➡️ http://www.alpesitalia.it/scheda.cfm?id=207524 INGRESSO GRATUITO