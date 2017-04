Presentazione del libro "L'Istoria de Roma"

Nel giorno in cui Roma è nata, il 21 aprile, in uno dei luoghi simbolo della città sia da un punto di vista culturale, che musicale, che sportivo come il Circo Massimo, all'interno del villaggio approntato dal Gruppo Storico Romano per i festeggiamenti per i 2770 anni della città, ci sarà la presentazione di un libro in rima, in dialetto Romanesco, intitolato "L'Istoria de Roma". Dal Re Proca di Larento, alla morte di Remo per mano di Romolo.