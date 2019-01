"Il neonato sensazionale" di Mariapia de Bari

Venerdì 1 febbraio, alle ore 18, presso la libreria Mondadori (via Piave 18) si svolgerà la presentazione del libro "Il neonato sensazionale. Alla scoperta dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino da zero a dodici mesi" (Lastarìa edizioni) di Mariapia de Bari.

Dialogheranno con l’autrice:

Francesca Nanni (giornalista)

Grazia Labate (ricercatrice senior in Economia Sanitaria dell’Università di York - UK)

Biagio Umberto Risina (neuropsichiatra infantile c/o Centro Vojta e direttore sanitario per l'Associazione Laziale Motulesi)