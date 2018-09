Grazie all'iniziativa della Casa delle Letterature, con il Patrocinio dell'Assessorato alla Crescita Culturale del Comune di Roma e dell'Istituzione Biblioteche di Roma, martedì 25 settembre ore 18.00 si svolgerà la presentazione del libro

I Mangiatori di Vento | Viaggi d'Autore nei Cinque Continenti

scritto da Raffaele Bernardo ed edito dal Touring Club Italiano.



Nella sede della Casa delle Letterature, nel prestigioso complesso borrominiano dell'ex Oratorio dei Filippini a piazza dell'orologio, nel centro storico di Roma, il libro sarà presentato da Patrizia Di Costanzo, Tonino Paris e Pino Pasquali. Introdurrà Giuseppe Roma, Andrea Mazzoli modera l'evento e le letture saranno a cura di Teo Bellia.



"Il giro del mondo in 137 scatti", così lo hanno definito l'ANSA.it , La Stampa e Il Sole 24 ORE.

Da non perdere l'occasione di conoscere la prestigiosa sede dell'ex Oratorio dei Filippini per chi non l'avesse ancora visitata! Grazie agli esperti Architetti presenti sarà possibile scoprire delle insolite curiosità sull'architettura del luogo.

Vi aspettiamo!

Non mancante!



Per info e dettagli

https://www.facebook.com/pg/imangiatoridiventoOfficial/

Gallery