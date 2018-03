Presentazione del libro "Er viaggio de Zoe"

Un mondo che non è questo, molto più colorato, fatto di personaggi spontanei che mangiano di gusto e non vanno in palestra, abitato da tante donne, dove non ci sono uffici postali o tribunali ma boschi, spiagge e salotti. Una dimensione dove l’essenza delle cose esce volutamente dal loro contorno, come quando i bambini campiscono i libri da colorare, o come quando il vino o la birra tirano fuori la vera natura delle persone. Non importa se porti la parrucca o hai il fisico a pera, anche i problemi qui sono più colorati, ma comunque in generale tutti preferiscono rilassarsi. Un mondo che non è questo, ma è il mio.

La storia racconta di Zoe, una romana vera, e del suo viaggio all’interno di sé stessa. Un’accidentale capitombolo in uno scarabocchio sospeso nell’aria porterà la protagonista all’interno delle sue emozioni mettendola a confronto con le sue paure più grandi e gli aspetti più profondi del suo carattere. Profumi, suoni e colori di questo mondo cambiano a ritmo con l’umore della ragazza, che si troverà in balia delle sue stesse emozioni. I personaggi che Zoe incontrerà in questo viaggio avranno un significato determinante,

incarnando gli spettri e le speranze che costituiscono l’interiorità della protagonista, in continuo conflitto.

L'Autore

Giulia Giampieri nasce a Roma nel 1992. Completati gli studi superiori di grafica pubblicitaria e conseguita una laurea in graphic design all’accademia delle belle arti di Roma inizia a sperimentare la propria creatività in tutte le sue forme. Disegna, dipinge, sfrutta la propria manualità per la decorazione e il decoupage e inizia a modellare la creta per dare vita ai suoi primi personaggi tramite la ceramica. Uno studio delle tecniche espressive e un’approfondita maturazione del proprio estro sviluppano in Giulia uno stile personale, che delinea la sua natura e orienta il suo interesse principale verso l’illustrazione.

