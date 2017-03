Presentazione del Libro " Difendersi da un attacco terroristico"

La minaccia terroristica che si va affermando e che stando agli esperti, accompagnerà purtroppo le nostre vite per i prossimi venti anni, é radicalmente cambiata e ci vede sempre più drammaticamente protagonisti. Per la gente comune è importate sapere come comportarsi se malauguratamente si dovesse trovare al centro di un attacco terroristico e, di conseguenza, come provare a proteggersi in metropolitana, al bar, in un ristorante o per strada. Carlo Biffani è il fondatore ed il direttore generale di Security Consulting Group è stato Ufficiale di Complemento (125°AUC) nel periodo 1986/88, assegnato presso il II° BTG Par. Tarquinia della Brigata Paracadutisti Folgore. Da 20 anni è impegnato a livello nazionale ed internazionale in attività di Risk Assessement, Risk mitigation per conto di aziende ed enti. Fra i luoghi nei quali ha svolto incarichi ci sono l'Algeria (dal 1994) l'Iraq (dal 2004), il Sudan Darfur per conto del MAE (2006) la Somalia (2014) oltre alla maggioranza dei Paesi Europei, del Sud America, il Libano, la Libia ed il Kazakhstan. Scrive articoli ed approfondimenti, uno dei quali pubblicato su Gnosis la rivista dei nostri Servizi di Informazione, sul Corriere.it, su Formiche.net e sul sito web di SCG ed è coautore di un libro sul fenomeno della pirateria somala intitolato "Bandits". E' stato consulente della trasmissione Matrix (Canale 5) e lo è del TGCOM oltre ad aver partecipato a numerosissimi programmi televisivi e radiofonici di network nazionali. Negli ultimi 15 anni ha rilasciato più di 50 interviste a testate giornalistiche nazionali, riguardo a temi quali la sicurezza, l'intelligence, la pirateria marittima, l'attività tattica delle aliquote di Forze Speciali ed il terrorismo. Ha collaborato con università e centri studi, con il Comitato Parlamentare per i Servizi di Sicurezza per quanto attiene ai suggerimenti per la contrazione del rischio rapimento di cooperanti e turisti in aree a medio ed alto rischio ed è stato audito dalla Commissione Difesa del Senato della Repubblica. Venerdì 10 verrà presentato il libro "Difendersi da un attacco terroristico" in presenza di esperti del mondo della sicurezza e in collegamento video con Tel Aviv.