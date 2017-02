Per Dio e l'imperatore, di Federico Lorenzo Ramaioli e Nippon Shots, di Giorgia Sbuelz

In compagnia degli autori Federico Lorenzo Ramaioli e Giorgia Sbuelz, con l'intervento di Tiziana Tafani (scrittrice) e di Giulia Pompili (giornalista). Modera l'incontro Giorgio Cavalieri (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale). L'evento rientra tra le celebrazioni per i 150 anni di relazioni diplomatiche tra Giappone e Italia e ha il patrocinio della Fondazione Italia-Giappone. Ingresso libero fino a esaurimento posti PER DIO E L'IMPERATORE è il primo testo in Italia ad affrontare come argomento l'influenza del Cristianesimo sul Giappone della prima metà del Novecento, concentrandosi particolarmente su quel peculiare periodo della storia nipponica in cui il Giappone sviluppò gradualmente una forma di Governo autoritaria e militarista. Da un punto di vista storico, il libro ripercorre il percorso che portò il Cristianesimo ad essere accolto in Giappone dopo due secoli di persecuzioni ad opera dello Shogunato Tokugawa, e, nonostante la diffidenza iniziale e l'esiguo numero di conversioni, come e perché riuscì a conquistare i più alti scranni della società di allora, nella politica, nella burocrazia imperiale, nel mondo dell'educazione e della diplomazia. NIPPON SHOTS raccoglie invece l'esperienza vissuta nel Sol Levante da Giorgia Sbuelz, in qualità di gaijin, una straniera in Giappone, letteralmente «una persona esterna». L'autrice sceglie di narrare il suo viaggio sotto forma di diario "non convenzionale" offrendoci una "galleria d'istantanee parlante" in cui alla macchina fotografica si sostituisce il taccuino, strumento prescelto per rielaborare e imprimere emozioni e ricordi. I suoi racconti brevi, che rievocano a tratti la delicatezza e il lirismo dell'Haiku, trascinano il lettore in luoghi, episodi storici, aneddoti e situazioni e al tempo stesso fungono da valida e alternativa guida di viaggio.