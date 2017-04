"Lo sportello degli addii" di Antonella Onori

VENERDI 7 APRILE 2017 | ore 18.00 Presentazione del libro " LO SPORTELLO DEGLI ADDII. QUATTRO MESI CON I TERREMOTATI DI AMATRICE E ACCUMOLI di Antonella Nina Onori Associazione Civita - Sala Gianfranco Imperatori Piazza Venezia, 11 | Roma SALUTI Tiziana Coccoluto _ Vice Capo di Gabinetto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo INTERVERRANNO Alessandro Giuli _ Direttore di Tempi Elena Polidori _ Giornalista de La Repubblica Lidia Ravera _ Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione Lazio Sarà presente l'autrice Arrivano ogni giorno allo sportello del cittadino aperto dalla Regione Lazio a San Benedetto del Tronto per chiedere un vestito, un aiuto per una pratica, un documento, o anche solo per parlare di quella notte del 24 agosto del 2016. Sono gli sfollati laziali negli alberghi della costa marchigiana dopo il terremoto che ha devastato il centro Italia, e ad accoglierli c'è stata per più di quattro mesi Antonella Nina Onori, che ora racconta quell'esperienza nel libro "Lo sportello degli addii. Quattro mesi con i terremotati di Amatrice e Accumoli" (La Lepre Edizioni, 96 pagine, 12 euro). A presentarlo, venerdì 7 aprile, alle 18, alla Sala Gianfranco Imperatori dell'Associazione Civita (Piazza Venezia, 11), ci sono Lidia Ravera, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione Lazio, Elena Polidori, giornalista di Repubblica, e Alessandro Giuli, direttore di Tempi. Sarà presente l'autrice.