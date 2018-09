La presentazione de “La piccola bottega di Parigi”

Giovedì 4 ottobre alle 18:30 alla libreria “Il Candelibro Storie ed Essenze” di via delle Vigne Nuove, 4 a Roma, la presentazione del libro di Cinzia Giorgio “La piccola bottega di Parigi” edito da Newton Compton.

Dialoga con l’autrice la giornalista Fiorella Cappelli. Letture brani: Michela Zanarella.

Ingresso libero e brindisi offerto.



Dall’autrice del bestseller La collezionista di libri proibiti



Corinne Mistral è un giovane avvocato che non perde mai una causa. Vive a Roma e lavora presso il prestigioso studio legale della famiglia del fidanzato. Si sta dedicando anima e corpo a una causa molto importante quando la raggiunge la notizia della morte di sua nonna e dell’eredità che le ha lasciato: un atelier di alta moda a Parigi, nel bellissimo quartiere del Marais. Corinne parte immediatamente, decisa a sistemare il più presto possibile la faccenda e tornare poi al suo lavoro. Ma, una volta lì, resta affascinata dalla straordinaria storia di sua nonna, una donna che lei ha potuto conoscere pochissimo e che è stata persino allieva e amica della grande Coco Chanel. Il ritorno a Roma è rallentato ulteriormente dalla presenza dell’esecutore testamentario: qualcuno che Corinne conosce bene, troppo bene… Che non si tratti di un incontro casuale?



Un’eredità inaspettata

Un viaggio a Parigi

Un passato tutto da scoprire



Hanno scritto di lei:



«Cinzia Giorgio imbastisce sapientemente una storia tutta costruita sulla passione per la lettura dimostrandosi una scrittrice colta, che sa maneggiare molto bene la lingua e le parole.»

Leggendaria



«Cinzia Giorgio ha compiuto l’impresa: presentare nel panorama della contemporanea narrativa italiana un libro che costruisce un ponte tra romanzo storico, romanzo di formazione e romanzo d’amore.»

SulRomanzo