Presentazione de "I Giardini Incantati" di Stefano Labbia

Presentazione del Libro con l'autore "I Giardini Incantati" di Stefano Labbia (Talos Edizioni) Giovedì 5 Aprile ore 19.30 - Ingresso Libero Insieme all'autore intervengono: Silvia Carone Fabiani Poetessa «La poesia è vita. Tutta la vita è poesia.» STEFANO LABBIA «(...) La sua scrittura (del Labbia) snella, diretta e giovane come i suoi trent'anni è una breccia che sconvolge il lettore. Una lettura sulla quale specchiarsi e scombinare i capelli alle convinzioni preesistenti sull'amore, sul tempo, sulle occasioni e sulla natura di certi amori. (...)» L'altrove. Appunti di poesia. «Stefano Labbia è un vero paroliere della poesia.» Michela Cenci - Giornalista - Eventi Culturali Magazine «(Labbia usa) La poesia come motore del mondo e mezzo tramite cui esprimere grandi verità.» Cristina Biolcati - Giornalista - Oubliette Magazine Scheda del libro: Seconda silloge poetica del giovane autore romano Stefano Labbia: i versi di questa nuova raccolta, più maturi ed importanti, rispetto ai precedenti, ci trascinano in un giardino incantato fatto di sfumature vivaci e tinte forti: l'autore ci mette di fronte ad un afflato piuttosto originale, tanto che sembra coraggiosamente poco curarsi della lezione ermetica e avanguardista del Novecento rifacendosi forse ai crepuscolari (Corazzini, Gozzano, Govoni, ecc.) e recuperando l'intimismo e la "semplicità" a fronte del modernismo a tutti i costi. Versi, quelli presenti ne "I Giardini Incantati", che sono il frutto di varie esperienze di vita e di rapporti umani contrastanti, fra sentimenti e risentimenti, amarezze e dolcezze, comuni a tutti noi esseri umani, figli dei tempi antichi e moderni. Per cui la poesia del Labbia è, come ella stessa dice della vita, "severa e ilare al tempo stesso". Link: Scheda libro: http://www.talosedizioni.it/?pagina=dettagli&id=107 Pagina Facebook non ufficiale del libro: https://www.facebook.com/pages/I-Giardini-Incantati/1917033081859059 Autore: Twitter - @StefanoLabbia Casa Editrice: Facebook https://www.facebook.com/talosedizioni Twitter Talos Edizioni Sito internet www.talosedizioni.it/ Per info e prenotazioni: libreriateatro@tlon.it - 06 45 65 34 46 Ingresso gratuito. La prenotazione è vivamente consigliata. Prenotazionii: http://libreriateatrotlon.it/eventi/i-giardini-incantati/

