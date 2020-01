“Conflitti” il nuovo libro di Luciana d’Ambrosio Marri e Andrea Castiello d’Antonio

Venerdì 31 gennaio alle ore 18.00 presso la libreria Libraccio (via Nazionale 254/255 Roma) Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes e Andrea Lucatello, giornalista di Radio Capital, dialogheranno con Luciana d’Ambrosio Marri e Andrea Castiello d’Antonio, in occasione della presentazione del loro nuovo libro “Conflitti. Come leggere e gestire i contrasti per vivere bene”.



Come riconoscere e gestire i conflitti nelle relazioni di coppia, di amicizia, con i figli, con i familiari e nel lavoro? Quali sono le principali cause del conflitto? Il conflitto può essere anche utile?

Fuori dallo schema stereotipato che fa dal conflitto fa uscire un vincitore e un perdente, questo volume propone linee guida e approcci concreti, basati su metodi negoziali sperimentati, per una gestione efficace e produttiva di conflitti e divergenze.



Se guardiamo il conflitto nel XXI secolo, e andiamo coraggiosamente oltre l’atlante delle guerre nel mondo, possiamo osservare più da vicino tanti tipi di conflitto o divergenza sia come spettatori, sia come attori direttamente coinvolti: nella vita privata e/o in quella lavorativa.



Questo libro affronta il tema del conflitto, potenziale o reale, analizzando con nuove prospettive gli aspetti emotivi, razionali, interpersonali, di ruolo e di gestione di poteri e posizioni.

Cosa si nasconde dietro alle prese di posizione che assumiamo (o temiamo) nelle divergenze con gli altri? Quali desideri, mete, timori, difese, interessi? Sotto la punta dell’iceberg di un conflitto ci sono dinamiche e mondi che, se riconosciuti ed esplorati, possono aiutare a trovare soluzioni soddisfacenti per tutti gli attori in gioco, e non solo soluzioni parziali, di ripiego o frustranti.



Superando quei comportamenti di aggressività o di passività che spesso si adottano per difendersi dallo stress e dalla tensione che lo stesso contrasto tende a scatenare, il conflitto può perfino evidenziare le potenzialità di un confronto che, se ben gestito, può diventare produttivo e creativo.



GLI AUTORI



ANDREA CASTIELLO D'ANTONIO

È psicologo e psicoterapeuta, psicologo clinico e consulente di management, si occupa da oltre quarant’anni delle applica-zioni della psicologia in campo clinico e sociale, rivolte al benessere di persone, gruppi e organizzazioni. Già professore straordinario di Psicologia presso l’Università Europea di Roma, è autore di molti volumi e articoli su diversi temi della psicologia applicata. Per Giunti cura la collana Leadership.



LUCIANA D'AMBROSIO MARRI

È sociologa del lavoro, specializzata in psicologia del lavoro e in gestione dei processi formativi. Da più di trent’anni è consulente di management, esperta di selezione, formazione e sviluppo manageriale, diversity management, empowerment e benessere organizzativo. Formatrice senior anche di gestione dei conflitti e approcci negoziali in ambito organizzativo, è coach, counselor, docente in master universitari e scuole di direzione aziendale.

Ha scritto numerosi saggi e articoli su temi socio-organizzativi e di attualità.