Premio Siae 2019 e concerto di Pierrick Pedron alla Casa del Jazz

Nel contesto della rassegna Una striscia di terra feconda, il prossimo 10 settembre, alle 21, avverrà l'Assegnazione del Premio SIAE e, a seguire, si terrà il concerto di Pierrick Pedron Quartet.

Premio Siae 2019

Il Premio Siae 2019, assegnato a 3 gruppi fra i primi classificati del referendum Top Jazz indetto dal mensile Musica Jazz: Federica Michisanti contrabbasso, Giampiero Locatelli pianoforte, Cecilia Sanchietti batteria.

- Giampiero Locatelli ‘Right away project’ (Giampiero Locatelli pianoforte, Gabriele Evangelista contrabbasso, Enrico Morello batteria)

- Federica Michisanti Horn Trio (Francesco Bigoni sax tenore e clarinetto, Francesco Lento tromba flicorno, Federica Michisanti contrabbasso)

- Cecilia Sanchietti “Secondo album La Terza Via – The third side of the coin” (Cecilia Sanchietti batteria e composizioni, Pierpaolo Principato pianoforte, Marco Siniscalco basso elettrico, featuring Nicolas Kummert tenor sax).

Produzione originale

Nel 2015 è stato inventato insieme alla SIAE un Premio per il miglior giovane emergente, che in quell’anno fu vinto dal pianista Enrico Zanisi, nel 2016 è stato assegnato al contrabbassista Gabriele Evangelista e nel 2017 al pianista Alessandro Lanzoni. Dal 2018 il premio SIAE ha cambiato formula facendosi in tre: furono infatti premiati i tre primi classificati nel referendum nazionale Top Jazz, indetto dal prestigioso mensile Musica Jazz: Federica Michisanti, Jacopo Ferrazza, Francesco Massaro.

Quest’anno i primi tre classificati sono risultati Michisanti, Sanchietti e Locatelli, che si esibiranno in brevi set di 20 minuti ciascuno: al termine saranno tutti premiati dalla SIAE, mentre una giuria internazionale sceglierà il gruppo più innovativo e originale, il cui leader sarà invitato nel 2020 con un nuovo progetto.

Pierrick Pedron Quartet alla Casa del Jazz

Pierrick Pedron Quartet invite Rosario Giuliani Pierrick Pedron sax alto, Thomas Bramerie contrabbasso, Carl-Henri Morisset pianoforte, Elie Martin-Charrière batteria, Rosario

Giuliani sax alto.

Produzione originale

Apparso all’inizio come formidabile hard-bopper, quasi un nuovo Cannonball Adderley sulla scena europea, Pierrick Pedron ha poi sfornato una serie di album molto riusciti in cui ha dimostrato di avere gusto per i contrasti e la ricerca! Con il suo ultimo progetto (l'album "Unknow" uscito nel 2017) ritorna alla forma classica del quartetto acustico, naturale, con la stessa voglia di commuoverci: l'incontro con il fenomenale Rosario Giuliani, con il quale ha molto in comune, è ovviamente atteso e promette invenzioni di alto livello: il jazz al top che ti prende corpo e anima.

Telefono:

06704731

Web:

www.casajazz.it

Ingresso:

€ 10,00

Prenotazione online:

www.ticketone.it