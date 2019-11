Premio Italia Informa 2019: premiati i grandi nomi di finanza, economia, arte e cultura

Si svolge mercoledì 27 novembre a Roma, con inizio alle ore 18,30 presso la prestigiosa sede di Palazzo Fiano, Via in Lucina 17, l’Edizione 2019 del Premio Italia Informa, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del patrocinio della Regione Lazio e si conferma un importante appuntamento che coinvolge i nomi più prestigiosi del mondo della Finanza, dell’Economia, dell’Arte e della Cultura.

Il Premio

Il Premio Italia Informa, promosso dall’omonimo magazine economico-finanziario e di costume, nasce dal desiderio di valorizzare tutte quelle personalità che contribuiscono con la propria professione e il proprio talento a rendere migliore il nostro Paese.

È rivolto a personalità operanti in ambiti diversi, che si sono particolarmente distinte durante il proprio percorso professionale e di vita. I candidati sono selezionati dal Comitato scientifico, un “osservatorio” esterno alla Redazione del magazine.

I candidati al Premio vengono scelti sulla base del merito, del carisma, della genialità e della visione strategica, e individuati come straordinari talenti che si impegnano ogni giorno in diversi ambiti, dall’economia e finanza, alla società civile, alle istituzioni, per far crescere quell’Italia di successo fatta soprattutto di uno straordinario capitale umano.

Il panel 2019 dei Premiati

Di seguito i premiati (tutti hanno confermato la loro presenza):

• Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di GamenetGroup

• Luigi Capello, Ceo di LVenture Group

• Pierpio Cerfogli, Vicedirettore generale di Bper Banca

• Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma

• Carlo Ferraresi, Direttore generale di Cattolica Assicurazioni

• Ludovico Fois, Resp. Relazioni esterne e Affari istituzionali di Aci

• Marco Forlani, Amministratore delegato di Hdrà

• Pietro Giuliani, Presidente di Azimut Holding

• Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia

• Francesco Pannofino, attore e doppiatore

• Elisabetta Ripa, Amministratore delegato di Open Fiber

• Corinna zurNedden, Amministratore delegato di Ambromobiliare

Il Premio speciale alla Carriera è stato assegnato al Professor Giancarlo Elia Valori, Honorable de France e Presidente di International World Group. Alessandro Haber consegnerà il Premio a Francesco Pannofino.