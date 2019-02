Premio internazionale di poesia e arte contemporanea al Castello della Castelluccia

L'Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, polo no profit di libera creazione, formazione, ricerca e significazione del linguaggio poetico e artistico, in Convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, con il Patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale e dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, bandisce la VI Edizione 2019 del Premio Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea Apollo dionisiaco, senza scopo di lucro.



Le partecipazioni saranno volte alla realizzazione della mostra Integr'Azione dei ragazzi diversamente abili del Centro Don Orione, dell’Opera Don Calabria, del Don Guanella, del Sant’Egidio e dell’Istituto Leonarda Vaccari e della mostra Robert Cook dei bambini di scuola primaria.



Opere in poesia e opere d’arte visiva, in pittura, scultura, grafica e fotografia, edite o inedite, di autori e artisti di ogni età, formazione e nazionalità, sono attese entro il 7 giugno 2019 via email. L’evento culturale non confina la poesia e l’arte contemporanea entro la cornice induttiva dell’usuale e sterile ripetizione analogica di modelli tradizionali e disconosce il giudizio valutativo e la quantificazione, per la celebrazione dell’espressione creativa dell’umano nel senso. L’analisi critica in semiotica estetica delle opere dell’Annuale Internazionale Romana Apollo dionisiaco cerimonia il senso della bellezza dell’arte poetica e figurativa nell’atto d’integrazione della vita nell’arte e dell’arte nella vita, perché identità e mondo sono resi infiniti dai luoghi dell’arte: l’arte rifigura il senso della vita.



Fra Arte in mostra, Poesia in voce, diplomi, critica in semiotica estetica delle opere, pubblicazione nella Mostra Accademica dell’Arte Contemporanea online e nell’Antologia della Poesia Contemporanea online e trofei in medaglia “Apollo dionisiaco” in pregiata fusione artigianale del Laboratorio orafo di Via Margutta 51 in Roma, effigie del bacio di sintesi di dionisiaco e di apollineo, d’inconscio e di coscienza nel senso, il premio si terrà il 16 Novembre 2019, presso il Salone del duecentesco Castello della Castelluccia in Roma con ingresso libero.



Informazioni:

Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea

Email: accademia.poesiarte@libero.it

Sito Edizioni Premio: http://www.accademiapoesiarte.it

Sito Antologia, Mostra, Critiche e Video evento: https://www.accademiapoesiarte.com