Al centro antiviolenza Marie Anne Erize la consegna del premio "Ecce Dominae!"

Si terrà sabato 1 aprile alle ore 16 la consegna del premio "Ecce Dominae!" 2017 per l'impegno dimostrato al centro antiviolenza "Marie Anne Erize".

I riconoscimenti sono stati assegnati a: Antonella Armentano giornalista RAI3, Carla Cucchiarelli vice capo redattore RAI3, Anna Grazia Concilio giornalista, Mariella Cupitò insegnate Liceo "E.Amaldi" di Tor Bella Monaca, Giusy de Gori fashion blogger, Marco Babacci testimonial della campagna del Marie Anne Erize "Sulla pelle delle donne", Marc Buisson presidente della D Ristorazione, Vittorio Lussana Bis giornalista e direttore Periodico Italiano Magazine e Laici.it e Jacopo Venier direttore di LiberaTv.

La giornata, particolarmente importante per un centro antiviolenza che rischia la chiusura, proseguirà alle 17 con la presentazione del libro "Inchiostro nelle vene" della poetessa pluripremiata in Italia, Rita Iris Marra. L'incontro sarà introdotto da Stefania Catallo, fondatrice del centro antiviolenza Marie Anne Erize e Ambasciatrice del Telefono Rosa, modera Anna Grazia Concilio. "Il centro antiviolenza è anche questo" - dicono da via Amico Aspertini, 393.