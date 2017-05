Premio Arvalia 2017 - Speciale cabaret

Torna, Sabato 13 e Domenica 14 maggio 2017, il "Premio Arvalia", giunto ormai alla sua terza edizione, e questa volta ad ospitarlo è Piazza Fabrizio De Andrè, nel popolare quartiere della Magliana di Roma. Edizione tutta da ridere con gli spettacoli dei cabarettisti Fabrizio Gaetani e Fabian Grutt Sabato 13 dalle ore 19 e Mago Mancini e Marco Passiglia Domenica 14 a partire dalle ore 18. A presentare i vari comici lo strepitoso ed inarrestabile Walter Del Greco che con la sua comicità realizzerà anche lo spettacolo-laboratorio del formaggio, momento dedicato a tutti i visitatori, in particolare ai più piccoli. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e l'ingresso è libero. La festa però inizia già dalle ore 10 del mattino in cui moltissime associazioni organizzeranno giochi, mostre fotografiche, animazione per bambini, laboratori didattici e performance artistiche di vario genere, dalle esibizioni di ballo alle arti marziali, e molto altro ancora. Il programma intero dell'evento è consultabile presso la pagina Facebook Premio Arvalia o Compagnia della Terra Alta. Non mancherà di certo l'appuntamento con l'enogastronomia regionale, dai prodotti tipici delle nostre regioni ad una selezione di Street Food, che delizierà il palato di tutti i visitatori, grandi e piccini con piatti nostrani della tradizione culinaria italiana. Domenica 14 maggio alle ore 19 i rappresentanti delle Istituzioni locali, daranno vita alla consegna delle targhe a tutti i cittadini e/o associazioni meritevoli, che nel corso della loro vita si sono distinti per particolari attività e gesta in favore della collettività e/o nel campo socioculturale. Come sempre il Premio Arvalia è un momento di socializzazione e convivialità dove una intera comunità formata da realtà e soggetti diversi, scendono in piazza per creare momenti suggestivi e di interazione, generando un programma ricco di interessi e divertimento, una occasione per conoscere il mondo dell'associazionismo e del volontariato che da anni operano in favore del bene comune. Ti aspettiamo Sabato 13 e Domenica 14 maggio 2017 in Piazza Fabrizio De Andrè, dalle ore 10 alle ore 21, per festeggiare insieme il Premio Arvalia.

