"Precarie età”, prima assoluta al Teatro Pegaso di Ostia

L’ Associazione Culturale Teatrando è lieta di annunciare che il palcoscenico del Teatro Pegaso di Ostia ospiterà a partire dal 7 marzo 2019 alle ore 21:00 la commedia di Maurizio Donadoni “Precarie età” per la regia di Alessandro Moser con Antonia Di Francesco e Veronica Liberale.



Precarie età è una commedia agrodolce, interamente dedicata all’universo femminile, che ha come protagoniste due donne di mezza età alle prese con le alterne vicissitudini della vita.



Marina Battaglia e Silvana Nobile, questi i nomi evocativi delle protagoniste, a richiamare il doppio senso del titolo, sono due donne dei nostri giorni che perdono in momenti differenti lavoro e marito. I loro destini si incrociano casualmente, in una storia che si snoda tra colpi di scena, battute e situazioni imbarazzanti, ma i loro incontri porteranno sempre a cambiamenti radicali nelle loro vite… così diverse eppure così simili!



Antonia Di Francesco e Veronica Liberale danno vita a questa storia al femminile scritta da un uomo, che dimostra una grande sensibilità rispetto a quanto può accadere a donne emancipate e orgogliose di vivere in maniera combattiva e vitale, sempre disposte a fare ordine nella propria vita per ricominciare da capo.



I loro destini si incrociano in una società che cambia, si fluidifica e nella quale sono costrette a reinventarsi costantemente. Antonia Di Francesco e Veronica Liberale sono le straordinarie e ironiche interpreti, già applauditissime insieme in molte commedie teatrali come “Pane, Latte e Lacrime” e “Direzione Laurentina”.



Con Precarie Età lo stabile di Ostia prosegue la sua imperdibile e strepitosa stagione con commedie di alto valore artistico e culturale!

Ma per non perdere il posto in prima fila si consiglia di prenotare, telefonando al numero 06.5665208 o visitando il sito http://www.teatropegaso.net/.







CONTATTI

Telefono 06 5665208

http://www.teatropegaso.net/