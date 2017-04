Pre-nota.it: al Centro Commerciale Auchan Casalbertone, il servizio per prenotare prestazioni sanitarie

Un servizio online, comodo e pratico, per prenotare prestazioni sanitarie e visite specialistiche con un semplice click. È “Pre-nota”, la nuova iniziativa venerdì 28 aprile sarà presentata nel Centro Commerciale Auchan Casalbertone.

La Galleria ospiterà un totem digitale touch screen che, interfacciandosi con le strutture sanitarie della regione Lazio aderenti, permetterà ai propri visitatori di accedere ai relativi servizi di prenotazione senza dover affrontare alcuna coda. Attraverso il display del totem sarà possibile, in 12 lingue diverse, accedere a un servizio di memo (ricevendo un SMS di promemoria per gli appuntamenti), un servizio View per la notifica e il ritiro dei referti online, un servizio Pay per l'eventuale pagamento online e un servizio di Check-in per l'accettazione automatica al momento della presentazione all'appuntamento, oltre che un servizio News per la segmentazione dei pazienti (ed eventuali campagne di comunicazione via email o SMS) e un servizio di sondaggistica per ricevere feedback sul funzionamento del servizio.

Tra le cliniche del circondario romano che hanno già aderito all'iniziativa sono presenti la Casa di cura Fabia Mater (Via Olevano Romano n 25, 00171 RM), la Clinica Guarnieri (Via Tor dei Schiavi 139, 00172 RM) e la Casa di cura Santa Teresa (Via Nazionale n 23 03036 Isola Del Liri FR).

Il servizio, a cui si potrà accedere anche attraverso il sito www.pre-nota.it, si aggiunge all'iniziativa culturale Leggi Casalbertone, che nel 2016 ha riscosso un notevole successo nella Capitale, con l'obiettivo di fornire ai cittadini modalità comode e alternative per accedere ai servizi di pubblica utilità.