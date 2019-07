Power to the flowers a Parco Milvio

Dal 24 al 26 luglio la "magia dei fiori" catapulterà i visitatori di ParcoMilvio in un'atmosfera anni '60 tra colori vivaci, fiori e musica. Per l'occasione, il parco ospiterà un mercatino floreale ispirato al Flower Power e diversi workshop e talking sul tema dei fiori e della natura.

Tre giorni tra profumi e colori sulle rive del Tevere nella splendida cornice verde di ParcoMilvio, per celebrare il famosissimo slogan del movimento Hippie "Flower Power" che esalta la potenza dei fiori, in grado di unire persone da tutto il mondo. I colori e profumi dei fiori cattureranno i visitatori e ricreeranno una certa sensazione anni ’60, con musica del tempo e una generale “hippy vibe”.

Gli appuntamenti "floreali" a Parco Milvio

Tra gli appuntamenti imperdibili per gli amanti del verde sarà possibile assistere a workshop Fashion flowers per creare la propria collana realizzata con i fiori, realizzare un bouquet in miniatura o preparare un cupcake floreale delizioso e appetitoso. Inoltre, tutti i giorni dalle ore 19.00 all’interno dell’area shoeless di ParcoMilvio sarà possibile assistere a lezioni di yoga gratuite per allenare corpo e mente ed ottenere pace ed equilibrio.

Fiori, piante grasse e aromatiche dai mille colori, grandi e piccole, invaderanno la banchina di ParcoMilvio diventando così un giardino a cielo aperto dove non solo sarà possibile acquistare i fiori ma anche ricevere consigli utili e pratici da grandi esperti del settore.

Inoltre il 24 luglio verranno allestite due mostre fotografiche, "H20 attimi di luce"e "Rioni Esquilino" di Umberto Tati, e alle ore 21.30 si terrà una lezione di tango stile anni 60.

Il 25 luglio è il turno di Luca Pincini e Gilda Buttà che avranno l’onore di incidere per il Maestro Ennio Morricone con "Absolutely Ennio Morricone" all’interno della rassegna musicale "Musica sotto le stelle a ParcoMilvio". Le più famose colonne sonore del direttore d’orchestre e compositore verranno accompagnate con la proiezione delle immagini dei film in una location immersa nella natura com'è ParcoMilvio.

Anche i più piccoli sono benvenuti a Power to the Flowers. Dal 24 al 26 luglio dalle ore 19 alle ore 21 i bambini potranno partecipare ai laboratori gratuiti di Explora "Botanici in erba" e "Lo p-orto con me" per scoprire insieme il mondo della Natura.

Per partecipare ai workshop inviare una mail a: info@parcomilvio.it

Il programma

Questo attualmente il programma di Power to the Flowers in aggiornamento (qui l'evento Facebook per restare aggiornati: https://www.facebook.com/events/388885995094014/?event_time_id=388885998427347)

Mercoledì 24 luglio 2019

Dalle ore 18 Mercatino dei fiori Power to the Flowers

Ore 18.30 – 19:15 Workshop: Potatura delle rose e di tutte le piante rifiorenti

Ore 18.30 – 19:15 Workshop: Irrigazione e prima irrigazione manuale

Ore 19.00 lezioni di yoga all’interno dell’area shoeless

Dalle ore 19 alle 21 Laboratori Explora per bambini

Ore 19.15-20:00 Workshop: “Fashion flowers: realizza la tua collana di fiori per un look speciale!”

Ore 19.15-20:00 Workshop: Concimazione delle piante

Ore 20.00-20:45 Workshop: Piantumazione, messa a dimora delle piante

Ore 20.00-20:45 Workshop: Potatura delle rose e di tutte le piante rifiorenti

Ore 21.30 -22:00 Workshop: Piantumazione, messa a dimora delle piante

Ore 21.30 Tango stile anni 60

Ore 22.00 -22:30 Workshop: Concimazione delle piante

Mostre fotografiche, "H20 attimi di luce" e "Rioni Esquilino" di Umberto Tati

Intrattenimento musicale anni 60

Workshop e incontri



Giovedì 25 luglio 2019

Dalle ore 18 Mercatino dei fiori Power to the Flowers

Ore 18.30 – 19:15 Workshop: Piantumazione, messa a dimora delle piante

Ore 18.30 – 19:15 Workshop: Concimazione delle piante

Ore 19.00 lezioni di yoga all’interno dell’area shoeless

Dalle ore 19 alle 21 Laboratori Explora per bambini

Ore 19.15-20:00 Workshop: “Crea il tuo bouquet in miniatura per fare un regalo particolare”

Ore 19.15-20:00 Workshop: Irrigazione e prima irrigazione manuale

Ore 20.00-20:45 Workshop: Potatura delle rose e di tutte le piante rifiorenti

Ore 20.00-20:45 Workshop: Piantumazione, messa a dimora delle piante

Ore 21.30 -22:00 Workshop: Concimazione delle piante

Ore 21:30 "Absolutely Ennio Morricone" con Luca Pincini al violoncello e Gilda Buttà al pianoforte - Musiche di Ennio Morricone

Ore 22.00 -22:30 Workshop: Potatura delle rose e di tutte le piante rifiorenti

Workshop e incontri

Venerdì 26 luglio 2019-07-17

Dalle ore 18 Mercatino dei fiori Power to the Flowers

Ore 18.30 – 19:15 Workshop: Irrigazione e prima irrigazione manuale

Ore 18.30 – 19:15 Workshop: Potatura delle rose e di tutte le piante rifiorenti

Dalle ore 19 alle 21 Laboratori Explora per bambini

Ore 19.00 lezioni di yoga all’interno dell’area shoeless

Ore 19.15 Workshop: “Prepara una piccola composizione deliziosa e appetitosa”

Ore 19.15-20:00 Workshop: Concimazione delle piante

Ore 20.00-20:45 Workshop: Piantumazione, messa a dimora delle piante

Ore 21.30 -22:00 Workshop: Potatura delle rose e di tutte le piante rifiorenti

Ore 22.00 -22:30 Workshop: Concimazione delle piante

Intrattenimento musicale anni 60

Workshop e incontri