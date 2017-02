Portonaccio: domenica 5 febbraio apertura straordinaria dell'area archeologica

Apre l'area archeologica di Portonaccio. Domenica 5 febbraio dalle 8 alle 14 sarà possibile entrare gratuitamente nell'area e dalle 10 si potrà partecipare (con contributo di due euro) a una visita guidata alla Tomba dei Leoni ruggenti. Il tutto grazie alla convenzione stipulata tra l'ente Parco di Veio e la Soprintendenza archeologica per l'Area metropolitana di Roma e l'Etruria meriodionale.

L'ingresso all'area archeologica è gratuito. La visita alla Tomba dei Leoni ruggenti, che si trova a circa 25 minuti di cammino da Portonaccio, è organizzata dall'associazione Valorizziamo Veio e sarà condotta dall'archeologo Fabrizio Vistoli. Il contributo per la visita è di 2 euro a persona.

Scoperta nel 2006 la tomba è la più antica dipinta finora rinvenuta in Etruria. E' databile agli anni tra il 700 e il 690 a.C., come indicano sia i caratteri iconografici e stilistici delle figure dei leoni riscontrabili nella coeva ceramica geometrica di ispirazione greca prodotta nell'Italia centrale tirrenica, sia gli oggetti ricchi e preziosi di corredo, sfuggiti in parte a ripetute violazioni.