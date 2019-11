Porto Leon in concerto al Quid

Giovedì 5 dicembre, Porto Leon salirà sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.00 – ingresso gratuito) per la rubrica di musica originale “Quid Live Studio”.



Porto Leon, giovane artista romano classe ‘96, dal sound moderno e poetica graffiante prova a portare qualcosa di inedito sulla scena cantautorale/indie italiana.



Al centro della sua esibizione brani originali come “E’ sempre un’orgia”, “Il Mare” ed “Esprimi un desiderio”, che faranno parte della sua prima fatica discografica di prossima uscita.



Una nuova serata targata Quid, dedicata alla musica originale, con l’intento di valorizzare le enormi potenzialità che gravitano nel mondo della musica romana e non solo, con un occhio attento ai giovani musicisti, in uno spazio comunicativo di forte impatto per dare visibilità alla loro musica.



Ad accompagnare la voce di Porto Leon, al secolo Filippo Pasqualini, sono Giulio Lattanzi al basso, Antonio Falanga alla chitarra e Jacopo Corbari alla batteria.