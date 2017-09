"Porto Expò" il Festival delle Arti

Da Venerdì 20 a Domenica 29 Ottobre 2017, presso il Porto Turistico di Roma (Ostia) si svolgerà la prima edizione del Festival delle Arti “Porto Expò”, dedicato alle culture del nostro tempo. Saranno nove giorni ricchi di appuntamenti fra spettacoli, concerti, passerelle e una vera e propria galleria d’arte, con circa cento opere di artisti affermati nel panorama internazionale, sotto lo sfondo scenografico di grande bellezza che il porto turistico regala con i suoi colori e profumi.

Fulcro centrale della manifestazione sarà un polo centrale dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio, attraverso il quale si potranno degustare prodotti di alta qualità, rigorosamente Made in Italy.

La manifestazione prodotta da Acca Edizioni e patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma sarà guidata dalla direzione artistica del gallerista Roberto Sparaci e avrà come presentatore ufficiale il conduttore radio-televisivo Anthony Peth. La madrina della manifestazione sarà la bellissima Hoara Borselli e vedrà per la prima serata convolta con uno show per il pubblico la bravissima Paola Minaccioni, attrice affermata e protagonista di numerose pellicole cinematografiche.

Saranno nei giorni successivi i comici Bianchi e Pulci, Maurizio Lastrico, Enzo Paci e Roberto Ranelli direttamente da Zelig e Colorado, ad allietare il pubblico presente con i loro divertenti siparietti.

A seguire grande spazio dedicato alla moda con il concorso per giovani designer “Passerella da Sogno” di Daniela Valenzi in collaborazione con Elisabetta Viccica che, attraverso una giuria di esperti del settore e stilisti di fama internazionale, decreterà il vincitore di questa seconda edizione. Vedremo poi le selezioni di due prestigiosi concorsi di bellezza come “Il più bello d’Italia” diretto da Roul Morandi e presentato dalla cantautrice Star Elaiza e poi ancora “La bella d’Italia” di Laura Pudda e presentato dalla conduttrice Serena Grey.

Per gli appassionati di musica e motori, verrà realizzata una rassegna musicale “Vini e Jazz” titolo della micro-manifestazione che vedrà protagonisti i migliori musicisti del panorama nazionale con la presenza di sommelier stellati pronti a far assaporare il miglior vino delle Cantine più prestigiose con l’esposizione di auto e moto storiche provenienti dai migliori Club per arrivare poi alla premiazione Arte Expò 2017 che, vedrà coinvolti tutti gli artisti presenti per l’intera manifestazione con le loro opere e fra di loro ci sarà un vincitore assoluto decretato da una commissione scientifica.

La serata conclusiva sarà dedicata alla musica e ai giovani talenti con lo storico concorso “Il Cantagiro”. La manifestazione avrà per questa prima edizione anche lo scopo di sensibilizzare le persone che potranno presenziare al Festival con ingresso gratuito, attraverso una raccolta fondi, il cui ricavato andrà per la World Food Programme, Associazione Umanitaria che combatte la fame nel mondo.



L’evento nel suo complesso è riassunto nel titolo “Porto Expò” e sarà dedicato alle “frontiere” più innovative del linguaggio culturale contemporaneo, nel punto in cui le eccellenze del Made in Italy incontrano le arti, la riflessione poetica su temi di grande sensibilizzazione sociale, coinvolgendo migliaia di persone in una manifestazione ricca di appuntamenti.