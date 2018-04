Portella della Ginestra Primo Maggio 1947 di Mario Calivà

A Roma, presso la sede della Società "Dante Alighieri" la presentazione del volume "Portella della Ginestra Primo maggio 1947. Nove sopravvissuti raccontano la strage" di Mario Calivà (Navarra).



9 aprile 2018 _ Galleria del Primaticcio Palazzo Firenze _ Piazza Firenze, 27 Roma _ ore 17:30





Intervengono:



Il Professor Ledo Prato dell'Associazione Mecenate 90; Il Professor Giovanni Greco dell'Accademia Nazionale d'arte drammatica Silvio d'Amico di Roma; Il Professore Alessandro Pontremoli direttamente dall'Università degli Studi di Torino; Il Professor Valerio Strinati a rappresentare l'ANPI nazionale; l'Onorevole Angela Schirò del PD; La Professoressa Giorgia Pietropaoli e i ragazzi del Liceo Aristofane di Roma.



La lettura delle testimonianze è a cura degli attori del Cantiere Teatrale di Ciro Scalera: Riccardo Parravicini, Sofia Boriosi, Manuela Barocci, Marco Patania.

Modera la giornalista Silvia Natella.



Mario Calivà, poeta e drammaturgo arbëresh, già dottore in Economi a e Finanza ha conseguito anche la laurea in Discipline dello spettacolo. È diplomato in Drammaturgia e Sceneggiatura presso l'Accademia d'arte drammatica Silvio d'Amico di Roma.