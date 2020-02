Porta di Roma Secret Garden, per un San Valentino "green"

In occasione del prossimo San Valentino, la festa degli innamorati , la Galleria commerciale Porta di Roma, rivolge la sua attenzione verso le tematiche ambientali, con la creazione di Porta di Roma Secret Garden, diventando a tutti gli effetti “green”.

Infatti da lunedi 10 a domenica 16 febbraio , sarà allestito un giardino naturale, con oltre 300 piante di più di 50 specie diverse, curato dal Vivaio Barretta, che nel corso degli anni ha sviluppato un’importante esperienza nella selezione e coltivazione delle piante tropicali. Questo meraviglioso giardino, realizzato nel cuore della Galleria, con degli archi realizzati in stile Let’s Play ,offrirà la possibilità di poter fare, poetici scatti in mezzo alla moltitudine di colori e aromi delle piante presenti al suo interno. Inoltre dentro il giardino i visitatori troveranno delle colonnine QR Code, dove potranno scaricare messaggi d’amore, frasi di canzoni di alcuni tra i più famosi cantanti italiani, da inviare al proprio partner per comunicargli il proprio amore in modo creativo ed originale.

Tutte le foto che verranno condivise su Instagram con i tag #PortadiRomaSecretGarden e #PortadiRomaLetsPlay prenderanno parte ad un collage celebrativo che sarà pubblicato a fine evento sull’innovativo Ledwall Cube, denominato dalla Galleria, Wall of Experience, inaugurato lo scorso luglio. Le foto saranno visibili a tutti i visitatori dal 17 al 23 febbraio.