"Pop Art Event" di David Valeri e Damiano

Dal 7 al 13 Ottobre Medina Roma presenta le mostre personali di David Valeri e Damiano. L’esposizione si svolgerà in concomitanza con il RAW – Rome Art Week 2017 – Settimana dell’Arte Contemporanea della Capitale.



David Valeri- L’artista nasce a Roma nel 1974, estroso ed appassionato d’arte, David prende ispirazione dallo studio di Mimmo Rotella artista noto per i suoi strappi su manifesti sovrapposti e dalla tecnica della serigrafia tridimensionale di Charles Fazzino e James Rizzi.

Il grande interesse per il restauro e per il vintage in generale lo hanno portato ad applicare le tecniche sopracitate prendendo a soggetto delle sue creazioni personaggi della fumettistica nazionale ed internazionale degli anni passati. Dylan Dog, Martin Mystere e Spiderman dalla dimensione schiacciata dei fumetti, prendono vita animandosi nelle opere 3D dell’artista.

Ogni creazione nasce da un manifesto: l’artista rende tridimensionali uno o più soggetti fino a quando i contorni e gli stessi personaggi non finiscono per mescolarsi armoniosamente. Il tutto con il solo ausilio di un paio di forbici e di spessori costruiti con le sue mani. Una delle particolarità delle suo opere risiede negli spacchi sulle scritte che danno la sensazione di essere vetri infranti.



Damiano- Australia. Il luogo da cui nasce l'ispirazione e l'esigenza di trasporre su tela le atmosfere e i momenti vissuti nei due anni trascorsi tra Melbourne e Sydney. Tratto identificativo delle sue creazioni sono gli stessi 4 colori: il bianco, il nero, l'arancio e il grigio, che conferiscono alle opere un'anima pop e dirompente. Ogni soggetto ed oggetto, ogni episodio, ogni immagine, trova posto nell'immaginazione dell'artista, venendo potenzialmente imprigionato su tela.



Vernissage: Sabato 7 Ottobre ore 18:00

Apertura al pubblico: 8-13 Ottobre ore 10-13 e 15-19



