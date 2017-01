Poor Bob e PG Petricca all'Asino in Blues - La prima data del 2017 della rassegna L’asino in Blues è dedicate alle radici di questa musica. Il Delta Blues sarà infatti il terreno comune con cui si cimenteranno , ognuno alla propria maniera, due noti esponenti di questo genere in Italia. Si parte alle 21,00 con la rivisitazione moderna di alcuni classici con POOR BOB (Alessio Magliocchetti Lombi ) chitarrista slide, fondatore della band Dead Shrimp ,accompagnato alla batteria da Gianluca Giannasso, anche lui nei Dead Shrimp oltre che apprezzato session man (Luther Dickinson, Reed Turchi).

Dalle ore 22 PG PETRICCA, già leader dei PAPALEG con la sua chitarra resofonica e bottleneck, oltre ad omaggiare i maestri del genere (Charlie Patton, Blind Lemon Jefferson, Bukka White, Furry Lewis, Mississippi Fred McDowell)presenterà il suo nuovo album “Tales and other stories “ 2016 con l’aiuto di alcuni ospiti del blues romano come Max Manganelli (armonica), Paolo Strina e Gianni Franchi della Jona’s Blues Band ( chitarra elettrica e basso) e Luno Muoio ( Mandolin Blues). Chiuderà la serata una jam session con tutti i partecipanti.