Poor Bob & Andrea Di Giuseppe in concerto al Charity Café

Giovedì 20 giugno il blues torna ancora una volta di scena al Charity Café di Via Panisperna con il duo Poor Bob & Andrea DI Giuseppe. Poor Bob, ovvero Alessio Magliocchetti Lombi, armato di collo di bottiglia e chitarra rasofonica arruginita anni '30 propone un repertorio di blues e gospel pre war, rendendo il proprio omaggio ad alcuni BluesMan legendari quali Robert Johnson, Son House, Blind Willie Johnson, Fred McDowell, Bukka White, Charlie Patton. Accompagnato per l'occasione dal talentuoso armonicista Andrea Di Giuseppe.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Poor Bob: voce & chitarra

Andrea Di Giuseppe: armonica