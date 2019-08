Sport City è pronta a festeggiare 20 anni dal mitico film American Pie, con uno speciale pool party. La piscina più grande di Roma, i gonfiabili più gonfi, i dj più forti della scena romana e i gadget in stile American Pie. L'obiettivo è quello di ricreare il delirio della saga di American Pie per far vivere un vero pool party in stile americano.

Il "Pool Party a casa di Stifler" si svolgerà, dunque, in 90mila mq si spazio. Per accedere all'evento sarà necessario essere inserito in una lista.

Modalità d'ingresso

10€ + DRINK in LISTA sull'evento scrivendo nome + numero dei partecipanti (es: Maria+ 10).

15€ + DRINK E LETTINO ( fino ad esaurimento scorte )

10€ senza lista

E' possibile inserirsi in lista fino alle ore 23:00 di sabato 31 agosto. L'ingresso dà diritto ad usufruire della piscina e di tutti i servizi del centro sportivo per tutta la giornata dalle 2 del pomeriggio alle 04 di notte.

Tavoli ed area privè a bordo piscina a partire da 20€ a persona. ( MINIMO 6 )

Evento adatto anche per famiglie. I bambini sotto il metro di altezza non pagano.

Attrezzatevi di asciugamano, costume, cuffie, occhiali, ciambelle ! CHIUSURA LISTE ORE 23:00

Il programma

Di seguito una lista dettagliata di tutto quello che troverete al Pool Party a casa di Stifler:

14 ore di musica non-stop con i nostri dj's

infiniti mq di Piscina

Zone privée riservate con servizio al tavolo

2 Aree Bar

Oltre 200 lettini

Gonfiabili

Possibilità di cenare al ristorante

Armadietti Privati

La musica

Protagonista del Pool Party, ovviamente la musica. Si ballerà a ritmo di Hiphop, Reggaeton , Trap Dancehall, Afrobeat, 90/2000 hits con Dj Low-Lo, Dj Sergio Paz, Jungle Army e Special guest TJ Unicorno

E' possibile prenotare un tavolo riservato con bevande incluse a partire da 20€ a persona tramite Direct e WhatsApp al 3481723049 o 3277661596

Come arrivare

In auto

Un’isola verde di 90.000 mq all’interno del Parco della Selcetta a soli 3 km dall’Eur e a due passi dall’uscita 25 del GRA.

Ampio parcheggio gratuito e custodito e tutti i servizi del centro sportivo a disposizione per gli ospiti della festa.

In autobus

Raggiungibile anche con le linee autobus 722 e 731 dalla fermata Metro B Laurentina.