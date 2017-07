Come a Beverly Hills: il pool party è California edition

Torna anche quest'anno la "one night" della MK Organization per una special edition in stile California. Tra tavole da surf, skaters e bikers in Harley Davidson: free drink all night long, music & swimming-pool. Armatevi di skateboard, longboard, pace e amore e preparatevi a lasciarvi andare fino a tarda notte.

Consumazione illimitata dalle ore 22.30 alle ore 03.00:

Long Drinks & Sunset Cocktails curati dalla crew del PINORI

Selezione dei dischi a cura del Nic: Rock / indie / rarities / oldies but goodies / beach & surf disco / Hippy POP& Psichedelica + Special DJ support Hoot.

Dress Code Pool party California edition

Surfer, Skaters, Arnold Schwarzenegger, Gipsy King, Grizzly, Harleysta, figli dell'amore eterno, Shaun White, Volkswagen T1, Jefferson h, Kelly Slater, Farfalla, Funghetto, NERD, Mamas & the Papas, didgeridoo, Vans, OC, centauro, frikkettone, ETC..

Entry: 500 ingressi disponibili

PREVENDITA: 15€ (ingresso prioritario)

Prevendite disponibili presso:

∆ THE SALON ROMA

Via Tor de' Schiavi 271a/b, 00171 Roma

Oppure al telefono:

3462106828

3402276589