Pontieri per la Via Pacis e Trekking Interreligioso

Coniugare Dialogo e Movimento costituisce da sempre l'asse portante della Associazione Escursionistica Pontieri del Dialogo che propone un week end denso di appuntamenti.



Sabato 21 Settembre: La Quinta Edizione del Trekking Interreligioso, un cammino lento per avvicinare insieme, tappa dopo tappa, i luoghi di culto e i momenti di preghiera delle tante fedi che convivono nella Capitale. Un’occasione importante per incontrare persone e luoghi spesso completamente sconosciuti, invisibili nella vita quotidiana di molti.

Iscrizioni on-line Sabato 21 Settembre: http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2560

(Evento Gratuito e aperto a tutti, iscrizione obbligatoria per motivi assicurativi, che comunque non comporta nessun costo aggiuntivo)



Le Tappe di Sabato 21 settembre

- 09:00 Villaggio della Via Pacis, Casa delle Armi in via dei Gladiatori

- 10:30-11:15 Grande Moschea, via della Moschea 86,

- 12:15-13:00 Centro Hare Krishna Iskcon, via Sardegna 55

- 13:00-14:00 Pausa Pranzo autogestita

- 14:00-14:45 Binario 95, via Marsala 95

- 15:45-16:45 Cimitero Acattolico, Via Caio Cestio, 18-42

- 17:30-18:30 Centro Zen Anshin via Ettore Rolli 49

- 20:00-21:30 Casa Scalabrini 634, via Casilina 634



Domenica 22 Settembre: Una camminata tutti insieme di 5 km nel cuore di Roma, la Run for Peace, evento collaterale della Rome Half Marathon Via Pacis organizzata da Fidal, per testimoniare concretamente mediante le gambe la convivenza pacifica fra popoli. A richiesta organizzeremo anche un gruppo di runners per questo percorso. Presente un Testimone di eccezione Domenico Corradin, paziente oncologico che combatte il Tumore correndo, un paio di mesi fa ha fatto 600 km con tappe di 30 km al giorno, e aiuta con specifici allenamenti donne e uomini malati di cancro a recuperare il tono muscolare e a "condividere questa gioia di vivere".



Costi: iscrizione 10 €, (include pacco gara ufficiale FIDAL: maglietta, sacca, gadget e 5 vanno alla ns Associazione), acquistandolo, darete più forza ai nostri progetti, fra cui spicca "Ponti di Vista" che ci sta particolarmente a cuore, un programma per includere non vedenti e ipovedenti nelle ns Escursioni.



Iscrizioni on-line per Domenica 22 settembre: http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2795

oppure via mail: info@pontierideldialogo.org

Appuntamento a via della Conciliazione 08:30