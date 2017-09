Direttamente dalla loro pizzeria a San Giorgio a Cremano, la terza migliore pizzeria del Mondo nella classifica 50 Top Pizza 2017, il 19 settembre i fratelli Salvo arrivano a Roma, da Giulietta a piazza dell'Emporio, per portare nella Capitale le loro “variazioni sul pomodoro”.

Pomodoro, che passione: serata "a tutta Napoli"

In una speciale serata "a tutta Napoli" presenteranno al pubblico romano 4 pizze realizzate per esaltare le diverse tipologie di pomodoro, dal San Marzano al Piennolo fino a quello di Corbara. Un percorso di degustazione che permetterà di comprendere le mille sfumature di un prodotto che tra Vesuvio e dintorni ha trovato il suo territorio di elezione.

Il menu degustazione

- Come antipasto la Montanara gialla, una pizza fritta con pomodoro giallo e scaglie di bufalino, accompagnata dalle bollicine Franciacorta Berlucchi.

- Cosacca: pizza cult dei Salvo, condita con pomodoro di Corbara e pecorino Bagnolese.

- Margherita al San Marzano: pacchetelle di San Marzano Dop artigianali, fior di latte e Parmigiano Reggiano grattugiato.

- Margherita del Vesuvio: pomodorino del Piennolo ''fresco'', mozzarella di bufala campana Dop.

- Pizza al pomodoro: pomodoro di Corbara, pomodoro San Marzano al naturale, pomodorini confit, pomodoro bruciato, pomodoro affumicato e pomodoro del Piennolo marinato: 6 pomodori diversi lavorati in maniera differente per una pizza che seppur tradizionale nel nome e nei sapori è innovativa per tecnica.

- Il tartufo bianco artigianale di Giulietta, affogato nel caffè espresso.

Le bollicine

Un brindisi di classe per iniziare la serata e accompagnare la Montanara. Il Franciacorta 61 Saten di Berlucchi è uno Chardonnay in purezza affinato in bottiglia per almeno 24 mesi. Morbido ed elegante, è l’aperitivo ideale per chi cerca cremosità e piacevolezza.

La pizzeria Fratelli Salvo di San Giorgio a Cremano

La pizzeria Fratelli Salvo di San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli, è da anni saldamente nella top ten delle migliori pizzerie italiane, ed è appena stata nominata terza migliore pizzeria del Mondo nella classifica “50 Top Pizza 2017”.

Così Francesco e Salvatore Salvo raccontano la loro filosofia: "Spesso ci sentiamo chiedere qual è il nostro segreto. Con un sorriso rispondiamo che una cultura tecnica approfondita, unita all’entusiasmo per il nostro lavoro, sta alla base dell'esperienza che ci tramandiamo da generazioni. Non semplice intuito, ma lo stimolo a migliorare e ad imparare dalla cultura culinaria partenopea. Siamo gelosi e orgogliosi di una tradizione familiare consolidata e la portiamo avanti con passione e meticolosità".