Pomeriggi d’opera al Teatro Flavio

Nella splendida cornice del Teatro Flavio, un viaggio struggente sulle note delle più belle arie d'opera e melodie popolari italiane. Il soprano Mirella Angerosa, il tenore Alfonso Forte e il baritono Vincenzo Ceci si esibiranno in un raffinato repertorio d'autore, accompagnati al piano dal maestro Denis Volpi. Tanti i pezzi in scaletta, dalle celebri "E lucean le stelle" , "O mio babbino caro" e "Nessun dorma" ai classici intramontabili della canzone napoletana come "O sole mio", "Torna a Surriento" e "Core 'ngrato". PROGRAMMA DEL CONCERTO Intermezzo della Cavalleria rusticana (Mascagni) Non più andrai (Nozze di Figaro, Mozart) Ah la paterna mano (Macbeth, Verdi) Ave Maria (Schubert) Nemico della patria (Andrea Chénier, Giordano) O mio babbino caro (Gianni Schicchi, Puccini) E lucean le stelle (Tosca, Puccini) L'amour est un oiseau rebelle (Carmen, Bizet) Là ci darem la mano (Don Giovanni, Mozart) Intermezzo della Manon Lescaut (Puccini) La strada nel bosco (Bixio) Granada (Lara) Romanza della Vilja (La vedova allegra, Lehár) O sole mio (Di Capua) Torna a Surriento (De Curtis) Nessun dorma (Turandot, Puccini) Core 'ngrato (Cardillo) - Denis Volpi Tace il labbro (La vedova allegra, Lehár) Tu che mi hai preso il cuor (Il paese del sorriso, Lehár)