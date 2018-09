Polpetta Ponte Milvio: dove dal primo al dolce "tutto è polpettabile"

Polpetta triplica: dopo il successo di Polpetta Gazometro e Rione Monti, Polpetta sbarca a Ponte Milvio. Il locale dal format originale e innovativo, che propone un menù interamente dedicato alle polpette, apre dunque nel cuore della movida di Roma Nord.

Polpetta Ponte Milvio

Esaltazione della qualità e cura dei dettagli, da Polpetta ecco il miglior modo di combinare il concetto di tradizione a quello di modernità, il tutto attraverso piatti semplici e fantastiche rivisitazioni.

Lo scopo, come lascia intendere il nome, è quello di dare centralità alla polpetta come pietanza in tutte le sue varianti, dalla carne al pesce, passando per i dessert, con particolare attenzione anche ai vegetariani.

Polpetta nasce per dare un'alternativa valida e sfiziosa ad un pubblico sempre più esigente, ma allo stesso tempo nasce per essere più di un classico ristorante.

Da Polpetta equilibrio tra qualità e gusto

Il ristorante Polpetta regala al suo pubblico piatti e drink eccezionali, aperitivi fantasiosi e tanto altro mantenendo sempre un’equilibrio tra qualità e gusto, che sono il punto focale dell’attività.

Un ristorante e Cocktail Bar pensato per soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze, in quello che è un contesto giovanile ed esclusivo, dove nulla è lasciato al caso.

Polpetta a Ponte Milvio proporrà un menù fantasioso, in grado di accontentare davvero tutti: perchè un classico come la polpetta non delude mai. Da Polpetta dal primo al dolce è tutto "polpettabile".

L'inaugurazione di Polpetta Ponte Milvio è programmata per il 27 settembre, in via Flaminia 518.