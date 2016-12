A Roma arriva il Polpetta Festival. Al Gasometro, in via del Porto Fluviale, tre giorni dedicati al gusto con le ricette degli chef che ti faranno rivivere tutti i sapori delle polpette della nonna.

"La rivivrai in tutte le salse, dalla polpetta di carne alla polpetta vegetale passando per i mix di questi due ingredienti fino ad arrivare a quelle dolci, il tutto accompagnato da ottimo vino e birra proveniente da tutta Italia" - assicurano gli organizzatori di Tastreet.

Modalità d'ingresso al Polpetta Festival

€ 5,00 + "Kit del Polpettaro" - valido per una giornata

€ 7,00 + "Kit del Polpettaro" - vaido per due giornate

€ 10,00 + "Kit del Polpettaro" - valido per tre giornate

Con prenotazione anticipata hai diritto al " Kit del Polpettaro " con un gettone omaggio del valore di 1€ e ingresso garantito.

Prenotazione Polpetta Festival: invia una mail a polpettafestival@tastreet.it, scrivendo i giorni a cui vuoi partecipare e il tuo nominativo più il numero dei partecipanti. Il pagamento avverrà il giorno del festival alle apposite casse presentando la mail di conferma