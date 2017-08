Pollini sul palco del Roma Fringe Festival. La strana storia d’amore di un uomo e una donna inibiti, bloccati, sbagliati. Sbagliati rispetto agli stereotipi di genere che la societàˆ propina e che a loro non appartengono.

Pollini al Roma Fringe Festival

Vorrebbe essere un canto di rivolta e un’esplosione di amore, invece non arriva a diventare néŽ l’uno néŽ l’altro. Un uomo e una donna ironici e satirici, cattivi, stupidi, mediocri, unici, sopraffatti, bisognosi. Spettacolo per due attori e un disegnatore, il quale per tutta la durata dello spettacolo segue, commenta, suggerisce la scena attraverso i suoi disegni realizzati e proiettati dal vivo.

Pollini sarà in scena al Roma Fringe Festival dal 30 agosto al 1 settembre: Palco C: 19.30 mercoledì 30 agosto, Palco C: 22.30 giovedì 31 agosto, Palco C: 19.30 venerdì 1 settembre