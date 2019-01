Pollicina e il principe delle fate al Teatro Furio Camillo

Pollicina è un’adolescente alta come un pollice e nata dal seme di un fiore. Curiosa ed irrequieta manifesta alla mamma di sentirsi diversa rispetto ai ragazzi della sua età, di voler uscire allo scoperto e di voler girare il mondo per incontrare qualcuno della sua taglia… finché un bel giorno piomba in casa sua un esserino alto come lei e con un bellissimo paio d’ali: è il principe delle fate. I due si innamorano, ma l’amore è ostacolato da strambi personaggi che rapiscono Pollicina per sposarla.



Nell’adattamento teatrale sarà la sua voce a conquistare gli spasimanti, motivo per cui la pièce presenta al suo interno innumerevoli momenti musicali. La piccola tanto desiderosa di perlustrare il mondo si trova costretta a viaggiare e, scaraventata da un continente all’altro, tra innumerevoli peripezie, perde ogni speranza di tornare a casa.



Sola e triste Pollicina ripensa a sua mamma e solo allora capisce che non bisogna desiderare di essere altro da sé e che ognuno a suo modo è speciale. Grazie al viaggio intrapreso e grazie alla sua amica rondine, Pollicina potrà alla fine realizzare i suoi sogni.



Spettacolo teatrale per bambini